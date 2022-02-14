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В Кремле прокомментировали допуск Валиевой к участию в индивидуальном зачете на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль рад тому, что российская фигуристка Камила Валиева сможет продолжить свое участие в Олимпиаде в индивидуальном зачете, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, как и все, рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете", - сказал Песков.

Он добавил, что вся страна желает Валиевой выиграть Олимпиаду, а Кремль в целом желает этого каждому российскому спортсмену. "Это мечта каждого спортсмена и каждый спортсмен идет к этой своей мечте", - отметил пресс-секретарь.

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