Биатлониста Латыпова наградили бронзовой медалью Олимпийских игр

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов награжден бронзовой медалью Олимпийских игр по итогам гонки преследования на дистанции 12,5 км. Церемония награждения состоялась в Чжанцзякоу на "Медал плаза".

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, показавший результат 39 минут 7,5 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё (отставание 28,6 секунды; 1 промах). Латыпов допустил один промах на заключительном рубеже и отстал от победителя на 35,3 секунды.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА, россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете. В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды. Он завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона. В последний раз российские биатлонисты выигрывали личную олимпийскую медаль в 2014 году - Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.