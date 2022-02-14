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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала одну награду в десятый медальный день Олимпийских игр в Пекине

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду на Играх в Пекине
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Антон Новодережкин/ТАСC

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную награду в 10-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В понедельник на Олимпиаде было разыграно четыре комплекта наград.

В понедельник российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, стали серебряными призерами Олимпиады. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

В медальном зачете сборная России занимает восьмое место, российские спортсмены завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых медалей), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - американцы (7-6-3). На четвертом месте располагается сборная Нидерландов (6-4-2), далее идут команды Австрии (5-6-4), Швеции (5-3-3) и Китая (5-3-2). По общему количеству наград российская команда с 18 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).

Во вторник будет разыграно девять комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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