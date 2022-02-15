Девять комплектов наград будет разыграно во вторник на Олимпийских играх

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Девять комплектов медалей разыграют 15 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Внимание российских болельщиков будет приковано к мужской эстафете в биатлоне, а также к старту одиночного турнира фигуристок.
В понедельник выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине объявила о том, что апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на отмену временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой от соревнований не приняты. Это означает, что спортсменке разрешено выступать в одиночном турнире. Решение CAS было объявлено перед тренировкой фигуристок. Позднее МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире, а также по итогам личных соревнований, если Валиева займет одно из призовых мест.
7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.
Короткая программа женского одиночного олимпийского турнира начнется в 13:00 мск, на соревнованиях выступят 30 спортсменок. Россию представят Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. Они выступят одними из последних: Валиева - 26-й, Трусова - 28-й, Щербакова - 29-й. Закончит короткую программу японка Каори Сакамото.
В Чжанцзякоу пройдет мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км. Организаторы перенесли ее с вечера по местному времени на день из-за установившейся морозной погоды. В составе сборной России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Последний является двукратным призером нынешних Игр, на его счету бронзовые награды в смешанной эстафете и гонке преследования.
Бобслей, фристайл, сноуборд
В Яньцине в третьем и четвертом заездах определится победитель олимпийских соревнований среди бобслеистов в двойках. После двух попыток лидирует немецкий экипаж Франческо Фридриха, вторым идет экипаж его соотечественника Йоханнеса Лохнера. На третьей позиции находятся российский экипаж Ростислава Гайтюкевича.
В фристайле определится победитель в слоупстайле среди женщин. От России участие в нем примет Анастасия Таталина. В этот же день пройдет и квалификация у мужчин в слоупстайле в лыжной акробатике, в которой участие примут трехкратный чемпион мира в личных соревнованиях и командном первенстве Максим Буров, его брат Илья Буров, который является обладателем бронзовой награды Олимпиады 2018 года, и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в командном первенстве Станислав Никитин. В индивидуальном соревновании в лыжном двоеборье Артем Галунин, Самир Мастиев и Вячеслав Барков будут прыгать с большого трамплина и бежать 10 км.
В конькобежном спорте пройдут полуфинальные и финальные гонки преследования у мужчин и женщин. Сборные России пробились в четверки сильнейших: у мужчин выступят Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, а у женщин - Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. В полуфинале россиянки будут соревноваться с японками, а мужская команда - с американцами.
В Пекине состояться соревнования в биг-эйре среди сноубордистов у мужчин и женщин. Россияне в этой дисциплине не выступают. В Яньцине Юлия Плешкова и еще 35 спортсменов посоревнуются в скоростном спуске.
На предварительном этапе мужская сборная России по керлингу утром сыграет с командой Норвегии, а вечером - с канадцами. Женская команда, которая еще не одержала ни одной победы и практически лишилась шансов побороться за медали, сыграет с хозяйками турнира.
Сборная России занимает второе место по общему количеству наград на Олимпиаде в Пекине, в активе команды 18 медалей (четыре золотые, шесть серебряных, восемь бронзовых). Лидирует команда Норвегии с 21 медалью (9-5-7), третьими идут американцы с 16 наградами (7-6-3).