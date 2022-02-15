Девять комплектов наград будет разыграно во вторник на Олимпийских играх

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Девять комплектов медалей разыграют 15 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Внимание российских болельщиков будет приковано к мужской эстафете в биатлоне, а также к старту одиночного турнира фигуристок.

В понедельник выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине объявила о том, что апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на отмену временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой от соревнований не приняты. Это означает, что спортсменке разрешено выступать в одиночном турнире. Решение CAS было объявлено перед тренировкой фигуристок. Позднее МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире, а также по итогам личных соревнований, если Валиева займет одно из призовых мест.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Короткая программа женского одиночного олимпийского турнира начнется в 13:00 мск, на соревнованиях выступят 30 спортсменок. Россию представят Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. Они выступят одними из последних: Валиева - 26-й, Трусова - 28-й, Щербакова - 29-й. Закончит короткую программу японка Каори Сакамото.

В Чжанцзякоу пройдет мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км. Организаторы перенесли ее с вечера по местному времени на день из-за установившейся морозной погоды. В составе сборной России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Последний является двукратным призером нынешних Игр, на его счету бронзовые награды в смешанной эстафете и гонке преследования.

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