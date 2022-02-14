Серебряный лед. Россияне завоевали одну награду в десятый медальный день Олимпиады

Также в этот день допустили до участия в личных соревнованиях фигуристку Камилу Валиеву

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в понедельник принесли российской команде одну серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине. Всего в этот день разыгрывалось четыре комплекта наград.

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Сборная России занимает второе место по общему количеству наград, в активе команды 18 медалей (четыре золотые, шесть серебряных, восемь бронзовых). Лидирует с 21 медалью команда Норвегии (9-5-7), третьими идут американцы - 16 (7-6-3). В понедельник завершились соревнования фигуристов в танцах на льду, Синицина и Кацалапов стали вторыми, набрав по сумме ритм-танца и произвольного танца 220,51 балла (88,85 + 131,66). Золотые медали завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме двух программ (226,98; 90,83 + 136,15). Третье место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89). Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07; 84,09 + 120,98), Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми (179,82; 71,66 + 108,16). В этот же день всех фигуристов наградили медалями. Для Синициной и Кацалапова эта медаль стала второй на Олимпиаде в Пекине. До этого сборная России, в составе которой выступал российский дуэт, а также Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победила в командном турнире. Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они представляют Спортивную школу олимпийского резерва "Москвич". Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных. Лучший прокат Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что Синицина и Кацалапов показали мастерское выступление на Олимпиаде. "Виктория и Никита по праву являются дуэтом номер один в российском фигурном катании, - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства. - Мы знаем, сколько труда и сил было вложено ради их блестящего выступления на Играх в Пекине. Золото в командном турнире и серебро в личных соревнованиях - отличный результат. Поздравляю наш танцевальный дуэт, тренерский штаб пары во главе с Александром Жулиным и Федерацию фигурного катания на коньках России".

По словам Синициной, они вместе с Кацалаповым идеально откатали произвольный танец. Синицина рассказала журналистам, что пара сделала все, над чем работала, и вложила всю душу и эмоции. Кацалапов заметил, что паре помог командный турнир, так как они уже "доверяли льду". Также спортсмен сообщил журналистам, что пара планирует участвовать в чемпионате мира 2022 года. Тренер дуэта Александр Жулин считает, что Синицина и Кацалапов показали все, на что способны. "Замечательное выступление [показали Синицина и Кацалапов] - лучший прокат ритм-танца, лучший прокат произвольного танца в сезоне, - сказал Жулин ТАСС по телефону. - Но не хватило, потому что все-таки в соперниках были четырехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады. Что смогли, то сделали, для себя блистательно откатали". По словам серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Ильи Авербуха, пара Синицина - Кацалапов заслуженно завоевала серебряные медали. "Считаю, что Вика и Никита откатались очень хорошо, весь турнир они провели сильно и ровно, обыграв очень сильные американские пары, - сказал Авербух ТАСС. - Мы, конечно, верили в них, верили, что Вика и Никита смогут навязать борьбу, но фаворитом турнира являлись французы. Мы рассчитывали на борьбу, французы сегодня показали безупречное выступление, и результат абсолютно заслуженный". Один из тренеров Степановой и Букина, которые стали шестыми, Александр Свинин отметил хорошее выступление своих спортсменов. Как он рассказал ТАСС по телефону, тренеры довольны выступлением Степановой и Букина, фигуристы хорошо откатались, несмотря на "рваную подготовку к Олимпиаде". Другой тренер спортсменов Ирина Жук сообщила ТАСС по телефону, что Степанова и Букин не собираются завершать карьеру. Продолжение истории Валиевой В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отстранять Валиеву от участия в личных соревнованиях, не удовлетворив апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рад тому, что Валиева сможет продолжить участие в Олимпиаде в индивидуальном турнире. "Мы, как и все, рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете", - сказал Песков. Он добавил, что вся страна желает Валиевой выиграть Олимпиаду, а Кремль в целом желает этого каждому российскому спортсмену. "Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к этой своей мечте", - отметил пресс-секретарь. Матыцин назвал решение CAS единственно верным и справедливым. "Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение - допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине, - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства. - Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела. Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов. Камиле нет 16 лет, она имеет статус "защищенного лица", CAS объективно счел, что недопуск до личных соревнований нанес бы юной фигуристке непоправимый вред". Позднее МОК сообщил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине отменена. Россияне заняли первое место в командном турнире, второй стала команда США, третьей - сборная Японии. "В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим Национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в нее будет включен спортсмен, у которого, с одной стороны, положительная проба А, но, с другой стороны, нарушение антидопинговых правил еще не установлено", - говорится в заявлении. При этом МОК не остановился на отмене церемонии награждения командного турнира, также чествование призеров личных соревнований у фигуристок будет отменено, если Валиева войдет в тройку лучших. Помимо этого, МОК попросил ISU из соображений справедливости допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в том случае, если Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы. Отмечается, что по согласованию с соответствующими спортсменами и Национальными олимпийскими комитетами МОК организует достойную церемонию награждения, если дело Валиевой будет завершено. В понедельник Валиева провела две тренировки после решения CAS. Как сообщил источник ТАСС, фигуристка не планирует сниматься с индивидуального турнира. Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Другие результаты россиян Также в этот день российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла десятое место в монобобе на Олимпиаде, награды определялись по итогам четырех попыток. Победительницей соревнований стала американка Кейли Хамфрис, второй стала ее соотечественница Элана Мейерс-Тэйлор. Бронзу завоевала канадка Кристин де Брюн.

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