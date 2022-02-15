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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлистка Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпиаде

Победу одержала Матильда Гремо из Швейцарии, второе место заняла китаянка Гу Айлин, третье - эстонка Келли Силдару
Анастасия Таталина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Таталина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо, показавшая в трех попытках лучший результат 86,56 балла. На втором месте расположилась китаянка Гу Айлин (86,23), на третьем - эстонка Келли Силдару (82,06). Лучшим результат Таталина показала в третьей попытке, набрав 75,51 балла.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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