Фристайлистка Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо, показавшая в трех попытках лучший результат 86,56 балла. На втором месте расположилась китаянка Гу Айлин (86,23), на третьем - эстонка Келли Силдару (82,06). Лучшим результат Таталина показала в третьей попытке, набрав 75,51 балла.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.