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Олимпиада-2022 в Пекине

На Олимпиаде в Пекине выявили один новый случай заражения коронавирусом

Олимпийские игры завершатся 20 февраля

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили один новый случай заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном во вторник.

14 февраля в Китай прибыли 23 человека, из них пять спортсменов и официальных лиц и 18 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен один новый случая заражения среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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