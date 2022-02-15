На Олимпиаде в Пекине выявили один новый случай заражения коронавирусом

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили один новый случай заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном во вторник.

14 февраля в Китай прибыли 23 человека, из них пять спортсменов и официальных лиц и 18 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен один новый случая заражения среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.