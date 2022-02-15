Российские керлингисты проиграли норвежцам в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Норвегии со счетом 5:12 в седьмом матче на Олимпийских играх в Пекине.

Сборную России на олимпийском турнире представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Ранее сборная России победила команды Китая (7:4), Дании (10:2) и Италии (10:7), а также проиграла американцам (5:6), швейцарцам (3:6) и шведам (5:7). В следующем матче российская команда встретится со сборной Канады 15 февраля, встреча начнется в 15:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Сборная России после семи сыгранных матчей делит шестое место в турнирной таблице с норвежцами.

Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.