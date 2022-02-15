Калалб: российские керлингисты слишком сильно настраивались на матч с норвежцами

ПЕКИН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Мужская сборная России по керлингу допускала ошибки в чтении льда в игре с норвежцами на Олимпиаде, команда перенастроилась на этот матч из-за его важности. Такое мнение ТАСС высказал российский керлингист Антон Калалб.

Россияне проиграли команде Норвегии со счетом 5:12 в седьмом матче на Олимпийских играх в Пекине.

"Игра была важная, определенно, - сказал Калалб. - Она давала нам больше шансов. Наверное, немного перенастроились, переосознали важность игры. Все-таки каждая игра - отдельный процесс, и к ней надо готовиться, как к отдельному процессу. Здесь мы взглянули на картинку в целом, немного были, наверное, шокированы, что прямо нужно сыграть хорошо. Были ошибки в чтении льда. Конечно, они подвели нас в двух эндах".

Калалб подчеркнул, что пока шансы на выход в следующую стадию сохраняются, мотивация у сборной России всегда будет жива. "Соперники все серьезнее, но шансы есть", - добавил он.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Сборная России после семи сыгранных матчей делит шестое место в турнирной таблице с норвежцами.