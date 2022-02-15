Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель по сумме двух лучших попыток показал результат 182,50 балла. Вторым стал норвежец Монс Ройсланд (171,75), третье место занял канадец Максанс Парро (170,25). Российские спортсмены в финале не участвовали.
Для 17-летнего Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Ранее на Играх в Пекине он завоевал серебряную награду в дисциплине "слоупстайл".
В медальном зачете Олимпиады в Пекине сборная России занимает восьмое место, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. На первой строчке располагаются норвежцы (9-6-7), второе место занимают немцы (8-5-2), третье - американцы (7-6-3). По общему числу медалей российская команда занимает второе место (18), уступая норвежцам (21).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|6
|7
|22
|2
|Германия
|8
|5
|2
|15
|3
|США
|7
|6
|3
|16
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|5
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|6
|8
|18
|10
|Франция
|3
|6
|2
|11
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|4
|6
|12
|13
|Словения
|2
|3
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|11
|16
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1