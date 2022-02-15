Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель по сумме двух лучших попыток показал результат 182,50 балла. Вторым стал норвежец Монс Ройсланд (171,75), третье место занял канадец Максанс Парро (170,25). Российские спортсмены в финале не участвовали.

Для 17-летнего Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Ранее на Играх в Пекине он завоевал серебряную награду в дисциплине "слоупстайл".

В медальном зачете Олимпиады в Пекине сборная России занимает восьмое место, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. На первой строчке располагаются норвежцы (9-6-7), второе место занимают немцы (8-5-2), третье - американцы (7-6-3). По общему числу медалей российская команда занимает второе место (18), уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.