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Олимпиада-2022 в Пекине

Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

Второе место занял норвежец Монс Ройсланд, третье - Максанс Парро из Канады
Су Имин EPA-EFE/FAZRY ISMAIL
Описание
Су Имин
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель по сумме двух лучших попыток показал результат 182,50 балла. Вторым стал норвежец Монс Ройсланд (171,75), третье место занял канадец Максанс Парро (170,25). Российские спортсмены в финале не участвовали.

Для 17-летнего Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Ранее на Играх в Пекине он завоевал серебряную награду в дисциплине "слоупстайл".

В медальном зачете Олимпиады в Пекине сборная России занимает восьмое место, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. На первой строчке располагаются норвежцы (9-6-7), второе место занимают немцы (8-5-2), третье - американцы (7-6-3). По общему числу медалей российская команда занимает второе место (18), уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия96722
2Германия85215
3США76316
4Австрия66416
5Нидерланды64212
5Китай64212
7Швеция53311
8Швейцария50510
9Россия46818
10Франция36211
11Италия26513
12Япония24612
13Словения2327
14Канада141116
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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