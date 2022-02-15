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Олимпиада-2022 в Пекине

Каминский назвал исход эстафеты на Олимпиаде трагедией для биатлониста Латыпова

Российская команда во вторник заняла третье место

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Исход мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине является трагедией для российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Такое мнение журналистам высказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

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Сборная России заняла третье место. Первыми стали норвежцы, вторыми - французы. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе в составе сборной России Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Для Эдика это трагедия", - сказал Каминский.

13 февраля Латыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в гонке преследования.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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