Тихонов: последний этап в биатлонной эстафете на Олимпиаде должен был бежать Цветков

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Последний этап в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине должен был бежать Максим Цветков. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Во вторник российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевала команда Франции. Российская команда лидировала вплоть до последнего огневого рубежа, после которого Латыпов отправился на два штрафных круга.

"Четвертый этап можно было доверять Цветкову. Тем более Латыпов в той гонке (преследования - прим. ТАСС) нахлебался так, что на стойке он просто стоять не мог. Это чисто тренерская ошибка, Цветков опытный, надежный, у Эдика было бы меньше ответственности за финиш", - сказал Тихонов.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.