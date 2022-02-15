Каминский: лыжник Крюков после схожей с Латыповом ситуации приходил в себя месяцами

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Никита Крюков после упущенной золотой медали в командном спринте на Олимпийских играх в Сочи приходил в себя на протяжении нескольких месяцев. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону, бывший тренер российской команды по лыжным гонкам Юрий Каминский.

Сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Первыми стали норвежцы, вторыми - французы. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе в составе сборной России Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Примерно такая же обидная гонка была на Олимпиаде в Сочи, в командном спринте, - сказал Каминский. - Никита Крюков после такого долго отходил, несколько месяцев".

На финишной прямой командного спринта на Олимпиаде в Сочи немец Тим Чарнке упал в ноги Крюкову, что не позволило российским лыжникам завоевать золотые медали. Первыми к финишу пришли финны, Крюков с Максимом Валегжаниным стали серебряными призерами.