Драчев: российские биатлонисты не проиграли золото в эстафете, а завоевали бронзу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону не проиграла золотые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине, а выиграла бронзовые награды. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в мужской эстафете. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Я бы сказал, что это большое разочарование, такой шанс, конечно, - сказал Драчев. - Сегодня была русская гонка, наш русский мороз, руки замерзают, лыжи не едут. Что случилось с Эдуардом, один он только знает, конечно, на огневом рубеже отдавать медаль - не очень хорошо. Но это прекрасная медаль, любая олимпийская медаль идет в копилку, это на века. Конечно, это не золото, которое могли завоевать, но и это хорошо".

"Не надо говорить, что наши биатлонисты сегодня проиграли золото, нужно говорить, что мы сегодня выиграли бронзовые медали. У нас был шанс, до последнего рубежа шли первыми. Это биатлон, как в бобслее - четыре попытки, не хватило на одном рубеже, понимаем, насколько тяжело, какой стресс испытывают спортсмены", - добавил Драчев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.