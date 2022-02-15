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Олимпиада-2022 в Пекине

Ростовцев: причина проигрыша российскими биатлонистами золота кроется в голове у Латыпова

Российская команда во вторник завоевала бронзовые медали

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону не сумела стать первой в олимпийской эстафетной гонке по причине недостаточной психологической готовности Эдуарда Латыпова, выступавшего на заключительном этапе. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев.

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Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в мужской эстафете. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Мне очень обидно от того, как завершилась гонка, да все наши поклонники биатлона сейчас тоже крайне расстроены, - сказал Ростовцев. - Мы проиграли, хотя имели отличную возможность выиграть. Так хорошо прошли семь рубежей, и, к сожалению, ничего не получилось на восьмом. Но третье место все равно наше, поздравляю всех с медалью".

"В чем причина проигрыша? Все в голове Латыпова. Ветер был непростой, но с ним можно было справляться, и именно ошибки Эдуарда не позволили нам сегодня выиграть", - заметил собеседник ТАСС.

"Остальные наши участники эстафеты - большие молодцы. Видно было, как Максу Цветкову сегодня тяжело бежалось на третьем этапе, на который были заявлены самые сильные соперники. Максим вышел не в самом хорошем состоянии, но сумел выполнить свою задачу благодаря не быстрой, но точной стрельбе", - заключил Ростовцев.

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