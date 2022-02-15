Шипулин: биатлонист Латыпов совершил громадную ошибку в эстафете из-за нервов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов совершил большую ошибку на последнем этапе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине из-за нервов. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова заняла третье место в мужской эстафете. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Я очень сильно переживал. Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. - сказал Шипулин. - Но тем не менее хочу поздравить команду и страну с еще одной медалью. Как Латыпова не ставить на последний этап? Он все-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы".

"До гонки, я думаю, ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать", - добавил Шипулин. По его словам, на протяжении всего сезона Латыпов показывал себя хорошим финишером и вырывал секунды у соперников.