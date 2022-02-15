Отец Цветкова рассказал, что биатлонист исполнил свою заветную мечту, попав на Олимпиаду

ВОЛОГДА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков выступает очень достойно во всех гонках Олимпиады в Пекине, заявил ТАСС отец спортсмена Сергей Цветков. Он отметил, что гордится бронзовой медалью сына, выигранной в эстафетной гонке.

Во вторник российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевала команда Франции.

"Я не смотрю ни одну гонку, но результат я уже знаю. Я горжусь сыном. Я считаю, что он выступил очень достойно на всей Олимпиаде, во всех гонках, которые он бежал. Он исполнил свою заветную мечту", - рассказал Сергей Цветков. Он работает тренером по лыжным гонкам в Бабаевской спортивной школе в Вологодской области.

По его словам, связи с сыном пока нет. "Перед Олимпиадой я ему сразу сказал: "Ты готов, ты должен бороться. Ты как раз выполнил все, что ты хотел, попал на Олимпиаду. У тебя оставалась одна мечта - попасть на Олимпиаду. И мы будем рады любым занятым местам". А теперь мы будем ими гордиться!" - подытожил отец биатлониста.

Со словами поддержки выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Пожалуй, самая драматичная гонка этой Олимпиады и бронза в мужской биатлонной эстафете. Эту награду для страны и болельщиков сегодня завоевали Карим Халили, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и наш Максим Цветков. Наш земляк Максим Цветков - олимпийский призер. Вот это характер! Все неудачи он смог оставить позади, переломил ситуацию и блестяще прошел свой этап, безупречно отстреляв оба огневых рубежа. Это первая, но, уверен, не последняя олимпийская медаль Максима", - написал он в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.