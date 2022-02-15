Ярошенко считает, что нужно радоваться бронзе в биатлонной эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Третье место российских биатлонистов в эстафете на Олимпийских играх в Пекине является хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова заняла третье место в мужской эстафете. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Шанс был, только тот, кто не смотрел трансляцию, мог подумать, что наши не выиграют, я был на 100% уверен, что даже с кругом Латыпов, конечно, уходил бы лидером, - сказал Ярошенко. - Бежали здорово, сервис-группа отработала просто фантастически, но так бывает, таков биатлон. Конечно, промахи Латыпова на последнем рубеже - психология. До этого он ни одной эстафетной гонки не завалил, к сожалению, это случилось именно на Олимпийских играх".

"Да, это абсолютная трагедия для Эдика, он всю жизнь будет об этом помнить. Он, конечно, отойдет, но в минуты отдыха и тренировок будет об этом помнить всю жизнь, если не станет олимпийским чемпионом. Можно было, конечно, выигрывать, но надо радоваться бронзовой награде, это отличный результат. И Латыпов, и Логинов в хорошей форме, думаю, они смогут бороться за медали в масс-старте", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.