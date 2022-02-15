Конькобежка Лаленкова извинилась перед тренером за результат в командной гонке на Играх

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежки смогли провести хорошую для себя командную гонку на Олимпийских играх в Пекине, но показанное время все равно оказалось недостаточным. За этот результат хотелось бы извиниться перед тренером, рассказала журналистам член российской команды Евгения Лаленкова.

Женская сборная России по конькобежному спорту заняла четвертое место в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. В полуфинале Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева и Наталья Воронина уступили японкам. В утешительном финале россиянки уступили команде Нидерландов.

"Я даже не знаю, что сказать. Это тот результат, на который мы были готовы весь сезон. Мы такой же результат показывали на высоте, а на высоте должно быть быстрее. То есть в целом мы весь сезон боролись за 4-6-е места, и сейчас, когда мы пробились в этот полуфинал, конечно, у нас была надежда, что мы можем попытаться что-то сделать для бронзовой награды. На самом деле очень хочется извиниться перед тренером, который столько времени и сил на нас потратил", - сказала она.

По ее словам, в целом россиянкам удалось провести хорошую гонку без большого количества сбоев, но показанное время все равно было медленным. "Такую тактику мы отрабатывали всего месяц, это очень поздно", - добавила она.

По словам Лаленковой, в полуфинальном забеге с японками стояла задача попытаться навязать борьбу сопернику. "Мы очень напрягались. На самом деле. Первые три круга мы бежали на максимум. Когда уже на третьем круге у нас было отставание две секунды, мы понимали, что у нас нет запасного и нет смысла дальше во всю силу бежать. Поэтому последние три круга мы сбавили", - пояснила она.