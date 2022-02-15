Трофимов: российские конькобежцы настраивались на золото, но норвежцы были сильнее

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России настраивалась на первое место в командной гонке преследования на Олимпиаде в конькобежном спорте, но норвежцы в финале оказались сильнее. Об этом рассказал журналистам российский конькобежец Сергей Трофимов.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала второй в гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.

"Я очень доволен. В полуфинале мы показали свой максимум, потому что нужно было сто процентов пробиться в финал. У нас это получилось, с олимпийским рекордом. Он остается за нами. В заключительном забеге мы настраивались, естественно, на золото, но норвежцы оказались сильнее", - сказал он.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.