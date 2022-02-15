Сборная Японии впервые в истории завоевала 14 медалей на зимних Олимпийских играх

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Японии завоевала на зимних Олимпийских играх в Пекине 14 медалей, что стало для команды рекордом по числу наград на одной зимней Олимпиаде.
Рекордную, 14-ю медаль японской команде принес Акито Ватабэ, ставший третьим в соревнованиях по лыжному двоеборью. До этого наилучший результат японская сборная демонстрировала на Играх 2018 года, прошедших в Пхёнчхане (13 медалей).
Сборная Японии в медальном зачете Игр в Пекине занимает 12-е место, в активе команды две золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. В Пхёнчхане японские спортсмены выиграли четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|12
|7
|7
|26
|2
|Германия
|8
|5
|2
|15
|3
|США
|7
|6
|4
|17
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|7
|9
|20
|10
|Франция
|3
|7
|2
|12
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|7
|14
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1