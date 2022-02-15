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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Японии впервые в истории завоевала 14 медалей на зимних Олимпийских играх

На счету японцев две золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Японии завоевала на зимних Олимпийских играх в Пекине 14 медалей, что стало для команды рекордом по числу наград на одной зимней Олимпиаде.

Рекордную, 14-ю медаль японской команде принес Акито Ватабэ, ставший третьим в соревнованиях по лыжному двоеборью. До этого наилучший результат японская сборная демонстрировала на Играх 2018 года, прошедших в Пхёнчхане (13 медалей).

Сборная Японии в медальном зачете Игр в Пекине занимает 12-е место, в активе команды две золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. В Пхёнчхане японские спортсмены выиграли четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия127726
2Германия85215
3США76417
4Австрия66416
5Нидерланды64313
6Китай64212
7Швеция53311
8Швейцария50510
9Россия47920
10Франция37212
11Италия26513
12Япония25714
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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