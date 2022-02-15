Бобслеист Гайтюкевич заявил, что намерен штурмовать олимпийский пьедестал в четверках

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич крайне расстроен своим неудачным выступлением в олимпийском турнире экипажей бобов-двоек и намерен сделать все, чтобы выиграть медали в четверках. Об этом Гайтюкевич сообщил журналистам.

Германский экипаж бобслеиста Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях двоек. Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера, бронзовые медали завоевал экипаж Кристофа Хафера. Оба экипажа также представляют Германию. Гайтюкевич и разгоняющий Алексей Лаптев, занимавшие после первого дня турнира третье место, в итоге показали восьмой результат с отставанием от лидера в 2,42 секунды.

"У меня очень негативные впечатления от сегодняшнего выступления, - признался Гайтюкевич. - Во-первых, я много ошибался, во-вторых, у нас сегодня был очень слабый старт для нашей команды. На четвертую попытку выходили и рисковали, от нас требовалось убежать на старте и чисто проехать. Но не получилось сесть и задели чуть-чуть борт".

"Опыт получен, впереди четверки. Сейчас есть пара дней немного отойти от этого и собираться на четверки, находить в закромах силы и попробовать штурмовать пьедестал в четверках", - добавил россиянин.

Соревнования мужских бобов-четверок состоятся 19 и 20 февраля.