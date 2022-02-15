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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала две награды в 11-й медальный день Олимпийских игр

Всего на счету россиян 20 медалей на Играх в Пекине
Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в 11-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. Во вторник на Олимпиаде было разыграно девять комплектов наград.

Серебряную медаль завоевали российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. В полуфинальном забеге сборная России установила олимпийский рекорд (3.36,62).

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами в эстафете 4х7,5 км. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (12 золотых, семь серебряных, семь бронзовых медалей), вторыми идут немцы (9-6-3), третьими - американцы (7-6-4), четвертое место занимает сборная Австрии (6-6-4), пятое - Нидерландов (6-4-3), шестое - Китая (6-4-2), седьмое - Швеции (5-3-3), восьмое - Швейцарии (5-0-5). По общему количеству наград российская команда с 20 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (26).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия127726
2Германия96318
3США76417
4Австрия66416
5Нидерланды64313
6Китай64212
7Швеция53311
8Швейцария50510
9Россия47920
10Франция37212
11Италия26513
12Япония25714
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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