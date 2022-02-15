Сборная России завоевала две награды в 11-й медальный день Олимпийских игр

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в 11-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. Во вторник на Олимпиаде было разыграно девять комплектов наград.
Серебряную медаль завоевали российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. В полуфинальном забеге сборная России установила олимпийский рекорд (3.36,62).
Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами в эстафете 4х7,5 км. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (12 золотых, семь серебряных, семь бронзовых медалей), вторыми идут немцы (9-6-3), третьими - американцы (7-6-4), четвертое место занимает сборная Австрии (6-6-4), пятое - Нидерландов (6-4-3), шестое - Китая (6-4-2), седьмое - Швеции (5-3-3), восьмое - Швейцарии (5-0-5). По общему количеству наград российская команда с 20 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (26).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|12
|7
|7
|26
|2
|Германия
|9
|6
|3
|18
|3
|США
|7
|6
|4
|17
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|7
|9
|20
|10
|Франция
|3
|7
|2
|12
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|7
|14
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1