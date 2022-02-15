Сборная России завоевала две награды в 11-й медальный день Олимпийских игр

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в 11-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. Во вторник на Олимпиаде было разыграно девять комплектов наград.

Серебряную медаль завоевали российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. В полуфинальном забеге сборная России установила олимпийский рекорд (3.36,62).

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами в эстафете 4х7,5 км. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (12 золотых, семь серебряных, семь бронзовых медалей), вторыми идут немцы (9-6-3), третьими - американцы (7-6-4), четвертое место занимает сборная Австрии (6-6-4), пятое - Нидерландов (6-4-3), шестое - Китая (6-4-2), седьмое - Швеции (5-3-3), восьмое - Швейцарии (5-0-5). По общему количеству наград российская команда с 20 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (26).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.