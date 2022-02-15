Быков считает, что не стоит ждать красивого хоккея в матче сборных России и Дании

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Дании по хоккею Хайнц Элерс является приверженцем вязкого хоккея, поэтому не стоит ждать красивой игры в матче против сборной России. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Четвертьфинальный матч сборной России против датчан на олимпийском турнире пройдет 16 февраля и начнется в 09:00 мск.

"Четвертьфинал - неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть. Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна. Нужно быть осторожными и дисциплинированными", - сказал Быков.

"И не стоит ждать красивого хоккея. Элерс - приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей", - добавил он.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.