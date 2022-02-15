Попова: Валиева приняла верное решение, пропустив пресс-конференцию на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/ Российская фигуристка Камила Валиева приняла верное решение о пропуске пресс-конференции по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова.

Валиева лидирует после короткой программы в личных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх, второй идет россиянка Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото. Валиева пропустила пресс-конференцию по итогам выступлений. Руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов сообщил ТАСС, что фигуристка не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.

"Наши девчонки показали классные прокаты, даже несмотря на падение, потому что это ошибки на элементах ультра-си. Аня показала героическое катание в новых коньках. Раскатать коньки - безумный труд, это больно и неприятно", - сказала Попова.

"Трусовой стоило прыгать тройной аксель, потому что это Олимпиада, где еще рисковать, это место, где нужно выложить все свои козыри. Да, у Камилы тоже была ошибка на тройном акселе, но обычно спортсмены не смотрят прокаты друг друга и, даже если знают об ошибке другого, свой контент менять не будут. Если ты его облегчишь, то можешь расслабиться и допустить ошибку там, где ты ее обычно не допускаешь", - добавила собеседница агентства.

"Валиева смогла перебороть себя"