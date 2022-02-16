В МОК не видят схожести между ситуациями с Валиевой и американской бегуньей Ричардсон

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не видит схожести между ситуациями, в которых оказались российская фигуристка Камила Валиева и американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон. Такое мнение Адамс высказал журналистам в среду.

2 июля 2021 года Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Ричардсон, в пробе которой обнаружили следы вещества, являющегося основным компонентом марихуаны. Легкоатлетка, которая по итогам национальной олимпийской квалификации заняла первое место в беге на 100 м, в итоге не была включена в состав сборной США на Олимпиаду в Токио.

"Каждый случай индивидуален, каждый случай отличается. У Ричардсон был положительный тест до Игр, результат был до начала игр, своевременно. На месяц было приостановлено участие в Олимпийских играх. Нет схожести между этими двумя ситуациями", - отметил Адамс.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиева лидирует после короткой программы в личных соревнованиях на Олимпиаде, второй идет россиянка Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - в 13:00 мск.