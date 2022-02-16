Участник пяти Олимпиад горнолыжник Хорошилов заявил, что продолжит спортивную карьеру

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российский горнолыжник Александр Хорошилов, для которого Олимпиада в Пекине стала пятой в карьере, намерен продолжать свои выступления и бороться за призовые места на крупнейших международных соревнованиях. Об этом Хорошилов сообщил журналистам.

Хорошилов в среду занял 10-е место в слаломе на Олимпийских играх. Золотую медаль завоевал француз Клеман Ноэль. Серебро выиграл австриец Йоханнес Штрольц, бронзу - норвежец Себастьян Фосс-Солевог.

"Выступление было отличным, трасса просто супер, ребята все подготовили замечательно, - заметил Хорошилов. - Конкуренция была жесткая и плотная, конечно, хотелось бы завоевать медаль, но допустил ошибки, которые здесь стоят очень дорого. На одном из чемпионатов мира я занял пятое место, но на Олимпиадах я сегодня показал лучший результат".

Спортсмен заметил, что на Олимпиаде он планировал выступать только в слаломе. "К сожалению, я не остаюсь на командную гонку, завтра уже улетаю домой. Если бы был параллельный слалом, я бы остался. Дальше я прилетаю в Европу и готовлюсь к следующим двум этапам Кубка мира в Германии", - сказал Хорошилов.

На вопрос, настроен ли он выступить в 2026 году на шестой для себя Олимпиаде, россиянин ответил, что пока думать об этом рано. "Пока я буду строить планы на следующий сезон, буду смотреть, смогу ли в принципе вернуться в форму. Конечно, последний этап Кубка мира вселил в меня эту уверенность. Еще один сезон я точно настроен выступать и бороться за подиумы", - заключил спортсмен.

Российский горнолыжник, которому 16 февраля исполнилось 38 лет, дебютировал на Играх в 2006 году в Турине. В его активе есть одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Хорошилов также девять раз становился призером этапов Кубка мира. До выступления в Пекине лучшим результатом россиянина на Олимпиадах было 14-е место в слаломе в 2014 году в Сочи.