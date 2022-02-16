Юрист считает, что вскрытие допинг-пробы Б вряд ли изменит ситуацию вокруг Валиевой

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой не имеет никакого смысла идти на вскрытие допинг-пробы Б, с огромной долей вероятности оно подтвердит результаты первой пробы. Такое мнение ТАСС высказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование, пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.

"Почему в настоящее время не требуется вскрывать пробу Б? Во-первых, для слушаний дел по загрязненному продукту вскрытие пробы Б не требуется в принципе, - отметила Анцелиович. - Далее, вскрытие пробы Б - весьма длительный процесс, который бы занял не меньше недели даже в том случае, если все очень постараются ускориться. Но в данном случае речь шла о быстрейшем снятии отстранения со спортсменки".

"Добавлю также, что если спортсмен вскрывает пробу Б, то это не означает автоматическое ухудшение его ситуации. Это лишь означает, что спортсмен не знает и не уверен точно, какой источник загрязненной субстанции в его организме. Конечно, потом, возможно, линия защиты не может сослаться на "своевременное признание" и вообще должна будет строить защиту, исходя из того, что спортсмен не знал точно источника. Но в данном конкретном деле, как я понимаю, действительно никто пока не знает точный источник попадания триметазидина в организм Камилы", - добавила собеседница ТАСС.

Анцелиович отметила, что триметадизин - это синтетическое вещество, которое четко определяется при анализе. "В абсолютном большинстве случаев вскрытие пробы Б подтверждает результат пробы А. Замечу также, что лаборатория, которая будет проверять после пробы А и пробу Б, сделает все, чтобы результаты совпали. Если они не совпадут, то у лаборатории могут отнять аккредитацию WADA", - сказала собеседница ТАСС.

"Однако если сторона спортсменки захочет убедиться в правильности анализа пробы А, то это ее право. Хотя, возможно, срок на вскрытие пробы Б уже и пропущен. Но, думаю, в данной ситуации его можно восстановить", - заключила Анцелиович.