Семак: "Зенит" проверит свой уровень на данный момент в матчах против "Бетиса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Матчи раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса" являются для санкт-петербургского "Зенита" возможностью проверить свои силы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Зенит" 17 февраля дома проведет первый матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против "Бетиса". Начало игры - 20:45 мск. Эта встреча станет первой официальной для российской команды в 2022 году.

"Что касается акцентов при подготовке на таком уровне, нужно учитывать все, - сказал Семак. - В этом сезоне "Бетис" на слуху, забивает очень много, прекрасные исполнители в линии атаки. Не случайно команда находится в тройке [в чемпионате]. Можно похвалить команду и тренера за этот сезон. Для нас это возможность оценить то, на каком уровне мы находимся сейчас".

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.