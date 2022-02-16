Российские лыжники Большунов и Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев квалифицировались в финал Олимпийских игр в Пекине в командном спринте классическим стилем.

Финал командного спринта у мужчин пройдет в среду и начнется в 12:45 мск.

Российская команда во втором полуфинальном забеге заняла пятое место и вышла в финал благодаря лучшему времени. Большунов и Терентьев показали результат 20 минут 7,85 секунды. Во время четвертого из шести этапов Терентьев упал при прохождении одного из спусков, в результате чего российские лыжники оказались на 10-й позиции.

В финальном забеге помимо россиян примут участие команды Норвегии, Франции, Финляндии, Канады, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии и США.

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лимпийские игры завершатся 20 февраля.