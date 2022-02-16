Семак: новички "Зенита" могут дебютировать за команду в матче Лиги Европы с "Бетисом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Новички футбольного клуба "Зенит" могут дебютировать за команду в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Состав "Зенита" в зимнее межсезонье пополнили защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов, форвард самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев и нападающий бразильского "Интернасьонала" Юри Алберто. Все трое в среду приняли участие в тренировке команды.

"Наши новички смогли начать работать в общей группе только со второго сбора, - сказал Семак. - Естественно, они не сыграли столько, сколько мы хотели. Для нас это хорошее усиление, но в связи с тем, что они не работали с нами на протяжении двух сборов, есть определенные сложности - нужно привыкнуть, у кого-то смена страны и чемпионата, у кого-то смена клуба, нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. У нас было не так много времени, будем проверять по ходу официальных матчей и адаптировать новичков".

"Увидим ли новичков в матче с "Бетисом"? Думаю, скорее всего, да. Вопрос - в каком объеме; для каждого игрока это может быть разное количество минут. За исключением Нуралы Алипа (защитник казахстанского "Кайрата" находился на просмотре в "Зените" во время зимних сборов, петербуржцы официально не объявляли о подписании контракта с ним или аренде - прим. ТАСС) остальных можем увидеть на поле", - добавил главный тренер сине-бело-голубых.

Первый матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, начало игры - 20:45 мск. Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье, начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.