Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 в составе баскетбольной сборной СССР Андрей Лопатов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады-1980 в Москве и чемпион мира по баскетболу в составе сборной СССР Андрей Лопатов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА.

Большую часть игровой карьеры Лопатов провел за ЦСКА (1976-1990), в составе которого стал десятикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. С 1978 года привлекался к матчам за сборную СССР, в составе которой стал трехкратным чемпионом Европы (1979, 1981, 1985), бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года и чемпионом мира 1982 года.

Лопатов завершил карьеру в 1991 году, выступая за французский "Валанс".

В 2014 году ЦСКА провел церемонию чествования Лопатова и поднял под свод УСК ЦСКА символическую майку с его номером.