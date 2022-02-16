Отец лыжника Терентьева считает, что сын справился с командным спринтом на отлично

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Отец лыжника Александра Терентьева, который в среду завоевал бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине, считает, что его сын справился с гонкой на отлично. Об этом Василий Терентьев рассказал ТАСС.

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

"Его выступление оцениваю на пять баллов, на отлично. Было очень тяжело ему сегодня, не только ему, но и Александру Большунову, они смогли все-таки удержать медаль. Сегодня выступали очень сильные классисты, и поэтому им было непросто", - сказал Терентьев.

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

Василий Терентьев отметил, что сын выложился на 100%, и он им очень гордится. 8 февраля Александр Терентьев занял третье место в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. "Конечно, первая бронзовая олимпийская медаль далась еще сложнее, потому что там коньковый ход, а он больше все-таки классист, но тем не менее здесь тоже очень тяжело, потому что это не короткий спринт, это командный спринт, и все время нужно держаться в тонусе. Но он еще молодой, у него все еще впереди", - добавил отец лыжника.

Терентьев - уроженец Ненецкого автономного округа (НАО), представляет НАО и Архангельскую область. Ему 22 года. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года. 19 февраля пройдет мужская гонка на 50 км свободным стилем. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.