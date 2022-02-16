Лыжник Большунов не подошел к Терентьеву после завершения командного спринта на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не подошел к партнеру по команде Александру Терентьеву на финише после завершения командного спринта на Олимпийских играх в Пекине.

В среду прошла командная спринтерская гонка у мужчин. Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды), отставание россиян, занявших третье место, составило 4,29 секунды. При этом Большунов, передавая эстафету перед последним этапом, отставал от лидера на 0,8 секунды.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.