Керлингист Глухов рассказал о причинах неудачного выступления команды на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты видят причину неудачи на Олимпийских играх в Пекине в провалах в начале матчей. Об этом ТАСС рассказал скип российской команды Сергей Глухов.

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в заключительном матче предварительного этапа и потеряли шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира. Сборную России на олимпийском турнире представляли Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

"Конечно, мы расстроились, что не смогли пройти дальше, - сказал Глухов. - У нас были провалы в начале игр, когда мы очень долго разгонялись в первых эндах, упускали где-то соперника, не могли в первом энде завоевать хаммер на постановочных бросках после разминки. Были матчи, когда раскачивались только к середине игры, и, уступая по счету, приходилось догонять".

"Были игры, которые мы сыграли на хорошем уровне. Достаточно уверенно отыграли вчера с канадцами, сделали много хороших бросков. Что не пошло сегодня, опять-таки не забрали хаммер на первый энд, упустили преимущество, было много ошибок. Потом уже отыгрывались, а с такими командами достаточно сложно это делать", - добавил игрок.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.