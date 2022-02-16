Курашов заявил, что судейство фристайлистов на Олимпиаде вызывает вопросы

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Судейские оценки в соревнованиях фристайлистов на Олимпийских играх в Пекине вызывают вопросы. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В среду россиянин Илья Буров завоевал бронзовую награду в лыжной акробатике. Россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял десятое место. Ранее Курашов заявил, что обратится в Международную федерацию лыжного спорта по поводу оценок россиянки Анастасии Таталиной в слоупстайле, ставшей на Играх в Пекине четвертой.

"Очень много вопросов к судейству, не только с нашей стороны, но и от других команд, - сказал Курашов. - Стасу занизили, да, у него не такая амплитуда была, но сам прыжок, чистота выполнения и приземления - видно было, что занижено".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.