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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлист Илья Буров планирует продолжать карьеру и хочет выступить на Играх 2026 года

В среду россиянин стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в акробатике
Илья Буров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Илья Буров
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший в среду бронзу в олимпийском турнире по лыжной акробатике, не планирует завершать карьеру и хочет выступить на Олимпийских играх 2026 года. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

В среду Буров завоевал бронзу Олимпиады в Пекине в турнире по лыжной акробатике, набрав 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Хочется [выступить на Олимпиаде 2026 года], пока здоровье есть и силы позволяют. Будем работать. Я не делаю громких заявлений о том, что конец карьере. Мы постепенно двигаемся, работаем, пока без перерывов", - сказал спортсмен.

Илье Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Россиянин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2018, 2022).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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