Прыгун на лыжах с трамплина Климов уверен, что фигуристку Валиеву оправдают

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не принимала умышленно запрещенные препараты, и ее оправдают в деле о допинге. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов.

"Невероятные ощущения [после возвращения с Олимпийских игр], мы очень счастливы за себя, за команду и за наш вид спорта. У нас была задача спокойно начать тренировки, почувствовать трамплин, понять его как можно раньше и постепенно добавлять к стартам. К соревнованиям мы вышли в хорошей форме, сделали хорошие прыжки. Дальше планирую около недели провести дома и поехать на этапы Кубка мира - целый месяц впереди", - сказал Климов.

"За другими видами спорта, конечно, следил. Наши лыжники и лыжницы - молодцы, фигуристы - очень сильные ребята. [Историю с Камилой Валиевой] тяжело комментировать, не вдавался в подробности на этот счет. Нет, конечно, [в умышленное применение допинга Валиевой не верю], думаю, с ней все в порядке, она полностью себя оправдает", - добавил собеседник агентства.

Вокруг Валиевой на Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал. 14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается. Валиева лидирует по итогам короткой программы. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - 13:00 мск.