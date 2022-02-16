Шорт-трекист Елистратов рассказал, при каких условиях поедет на Олимпиаду 2026 года

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Шорт-трекист Семен Елистратов после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, по итогам которой сборная России финишировала на четвертом месте, не исключил возможности выступить на Олимпийских играх 2026 года, но при условии, что будет готов бороться на них за медали. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Я после Пхёнчхана не загадываю, тренируюсь из года в год, то есть год проходит - мы смотрим, поэтому я сейчас так далеко не могу сказать. Мне будет 35 лет, думаю, будет возможность побороться за высокие места на Олимпийских играх, а не просто съездить туда. Если я почувствую, что я тренируюсь и на Олимпиаду могу только съездить, то нет смысла. Смысла тратить время впустую нет, лучше его дома с семьей провести", - сказал Елистратов.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Он является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете. На Олимпиаде в Пекине Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 м, ранее он становился третьим на Олимпиаде 2018 года на той же дистанции. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 титулов чемпиона Европы.