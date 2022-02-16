Тренер "Бетиса" считает, что матч футбольной Лиги Европы с "Зенитом" будет зрелищным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Первый матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала футбольной Лиги Европы между испанским "Бетисом" и российским "Зенитом" должен получиться зрелищным, поскольку обе команды любят забивать. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер команды из Севильи Мануэль Пеллегрини.

Матч между "Зенитом" и "Бетисом" состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, начало игры - 20:45 мск. Эта встреча станет первой официальной для российской команды в 2022 году.

"Думаю, "Зенит" привык к зимним паузам и провел хорошую предсезонку, - сказал Пеллегрини. - Вряд ли это станет преимуществом для нас или для них, вряд ли это станет определяющим фактором. Нам предстоит сыграть против хорошей команды, которая показывает очень атакующий футбол, которой не повезло в Лиге чемпионов, где ее соперниками были "Челси" и "Ювентус".

"Наши команды похожи тем, что любят забивать. Думаю, что завтра будет зрелищный матч", - добавил главный тренер "Бетиса".

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.