{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде перенесли на 18 февраля

Изначально соревнования должны были пройти 19 февраля

ТАСС, 17 февраля Женский биатлонный масс-старт на Олимпийских играх в Пекине перенесен с 19 на 18 февраля из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Изначально гонка была запланирована на 19 февраля и должна была начаться в 12:00 мск. Теперь она пройдет на день раньше, ее старт состоится в 10:00 мск.

Российскую команду в масс-старте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Казакевич была первой запасной в заявке на гонку, она получила право выступить в ней после снятия норвежской биатлонистки Ингрид Тандревольд по состоянию здоровью. Норвежке стало плохо во время гонки преследования, которая прошла 13 февраля.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
Рожков: российские паралимпийцы получили экипировку для участия в Играх в Пекине
Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта
Читать полностью