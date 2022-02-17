Фигуристка Валиева с падением исполнила произвольную программу на тренировке

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15-летняя фигуристка упала с четверного тулупа при исполнении каскада. Перед этим спортсменка успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.

Не обошлась без падений и Александра Трусова, допустившая ошибку в исполнении четверного сальхова. Фигуристка чисто исполнила каскад из четверного и тройного тулупов, а также каскад из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова. Анна Щербакова справилась с каскадом четверной флип - тройной тулуп.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.