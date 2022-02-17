Исполком Паралимпийского комитета России утвердил состав на Игры в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав российской делегации, которая примет участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента ПКР, глава российской делегации на Паралимпиаде в Пекине Павел Рожков.

"Состав утвержден, в делегацию ПКР на Игры в Пекине вошел 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, 6 - по сноуборду. В сборных по следж-хоккею 17 спортсменов, керлингу на колясках - 5. Наибольшее представительство у атлетов из Москвы - 20 человек. 15 человек из Московской области, 7 - из Ханты-Мансийского автономного округа и 5 - из Тюменской области", - сообщил Рожков.

"На Играх в Пекине выступят 8 паралимпийских чемпионов - по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, 9 мастеров спорта России. Мы примем участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.