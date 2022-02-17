Петржела уверен, что "Зенит" дома не проиграет "Бетису" в матче футбольной Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" не проиграет испанскому "Бетису" в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, но для дальнейшего продолжения выступления на международной арене в этом сезоне команда должна побеждать. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела.

Матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. Эта игра станет первой официальной в 2022 году для российской команды.

"Сложно сказать, чего можно ждать от этого матча. Не знаю, в каком состоянии находится "Зенит" после длительной подготовки. "Бетис" в чемпионате Испании играет очень удачно, хорошо выступает в кубках. Но все равно я уверен, что дома "Зенит" не проиграет", - сказал Петржела.

"Зенит" может победить за счет того, что играет дома, при своих болельщиках; плюс он более опытный еврокубковый боец, - продолжил бывший главный тренер петербуржцев. - Да, в этом сезоне "Бетис" хорошо выступает в еврокубках, но до этого несколько лет не играл. А "Зенит" уже много лет подряд участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Если он хочет проходить дальше, нужно дома побеждать "Бетис".

Потеря Деяна Ловрена может стать проблемой для "Зенита"

16 февраля главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что против "Бетиса" не сможет сыграть 32-летний центральный защитник из Хорватии Деян Ловрен. "Это может стать проблемой для "Зенита", потому что центральный защитник - очень важная фигура в команде", - отметил Петржела.

Также чешский специалист поделился мнением о том, что против "Бетиса" могут сыграть зимние новички "Зенита". Ранее такую возможность допустил главный тренер сине-бело-голубых. Состав команды этой зимой пополнили защитник Арсен Адамов, форварды Иван Сергеев и Юри Алберто.

"Смогут ли они помочь в предстоящей игре? Неизвестно, в каком они находятся состоянии; ответ на это даст лишь игра", - добавил собеседник агентства.

Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье, начало матча - в 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.