Духовник сборной: Большунов побеждает благодаря заточенности на преодоление трудностей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов добивается результата благодаря основательности и заточенности на преодоление трудностей. Такое мнение ТАСС по телефону высказал духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев.

"Я специально ездил в дальнюю олимпийскую Деревню Чжанцзякоу, чтобы пообщаться с нашими лыжниками, - сказал Алексеев. - С Сашей Большуновым, менеджером и тренером команды Юрием Анатольевичем Чарковским мы знакомы еще по Пхёнчхану. Юрию Анатольевичу я тогда подарил икону с Патриаршим благословением, оказалось, что он и сейчас, на эти Игры привез ее с собой, а это ведь о чем-то говорит. А в отношении Саши - могу сказать, что в нем видна основательность и заточенность на преодоление трудностей, которая, как известно, при мудром руководстве воспитывает сильный характер".

"Отсюда - и очень высокий потенциал, - продолжил собеседник агентства. - Это, кстати, и Юрий Анатольевич отметил: ему особенно понравилось произнесенное мной высказывание преподобного Феодосия Киево-Печерского о том, что только чрезмерные усилия бывают плодотворными, а умеренные - никогда. "Вот-вот, - сказал он, - это как раз про Сашу". А когда у человека есть вера и он самоотверженно трудится, призывая бога в помощь, то результат непременно будет, как и большие победы".

Большунов на Олимпийских играх в Пекине завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.