Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный выразил поддержку российским фигуристкам на Играх

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Всем троим российским фигуристкам нужно бороться, чтобы занять весь пьедестал на Олимпийских Играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

После короткой программы в одиночных соревнованиях лидирует россиянка Камила Валиева. Второй идет Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото, четвертой - Александра Трусова. Произвольную программу девушки представят в четверг, соревнования начнутся в 13:00 мск.

"Смотреть буду обязательно, - сказал Нагорный. - Буду болеть за девчонок, очень сильно хочется, чтобы все три девочки - Аня, Саша и Камила - заняли весь пьедестал, это был бы исторический успех. К сожалению, в нашем виде спорта такой возможности нет, потому что выступают как правило только два человека от страны".

"Здесь же есть три человека, уже были такие случаи, - продолжил олимпийский чемпион. - Тяжело будет, но шансы есть - нужно выполнить свою программу от начала до конца, с маленькими ошибками и без больших. Мы тренируемся, работаем, вкладываем все свое время в спорт больших достижений, чтобы доказать, что мы как страна - самые сильные, будем болеть, будем держать кулачки, чтобы им это хоть как-то помогло".