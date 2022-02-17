Пандемия сказалась на результатах. Российские сноубордисты завоевали одну медаль на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты завоевали на Олимпиаде в Пекине одну награду - бронзовым призером Игр в параллельном гигантском слаломе стал 35-летний Виктор Уайлд, для которого эта медаль стала третьей на олимпийских соревнованиях.

Всего на Играх в Пекине сноубордисты разыграли 11 комплектов медалей - на один комплект больше, чем в Пхёнчхане в 2018 году. Организаторы добавили в олимпийскую программу соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Лидерами по общему количеству выигранных олимпийских медалей стали канадцы, завоевавшие шесть наград (одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали). Отличились также сборные США и Австрии, завоевавшие по три золотые и одной серебряной медали.

По сравнению с Играми 2018 года российские сноубордисты сделали небольшой шаг вперед - из Южной Кореи россияне уехали вообще без медалей, хотя рассчитывали на них.

Надежды на медали

Самые большие надежды у российской сборной традиционно были связаны с параллельными дисциплинами. До Игр в Пекине в активе сноубордистов из России было четыре медали, три из них - в параллельном гигантском слаломе: серебро Екатерины Илюхиной на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года, золото Виктора Уайлда и бронза Алены Заварзиной на Играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в Сочи Уайлд стал олимпийским чемпионом в параллельном слаломе (дисциплина была в 2015 году исключена из программы зимних Игр).

Состав российской сборной к Играм в Пекине был весьма представительным. Одним из фаворитов соревнований был трехкратный чемпион мира 22-летний Дмитрий Логинов, несмотря на молодой возраст уже имевший опыт выступления на Олимпийских играх в 2018 году. К сожалению, на Играх в Пекине во многом повторился сценарий четырехлетней давности. Тогда, в Пхёнчхан Логинов приехал победителем одного из этапов Кубка мира в Австрии, но на трассе в Южной Корее допустил ошибку и не смог выйти из квалификации.

На Олимпиаде в Пекине Логинов преодолел квалификацию, но вышел в 1/8 финала на своего товарища по команде Виктора Уайлда, который и стал победителем заезда - Логинов не сумел финишировать. Спортсмен был крайне расстроен этим поражением и не стал общаться с прессой.

"[Ситуация с Логиновым] могла сложиться по другому, конечно. Если бы наши ребята не вышли друг на друга, может быть, все было по-другому", - отмечает старший тренер российской сборной по параллельным дисциплинам Денис Салагаев.

По его мнению, мог сказаться и психологический настрой. "Дима, я так думаю, немножко перегорел, все-таки старт четырехлетия. Как к этому подойти психологически [подготовленным]? Здесь тоже не все так просто", - отметил собеседник ТАСС.

Третья медаль Уайлда

35-летний Уайлд, вышедший из квалификации с девятого места, смог не только победить Логинова, но и в четвертьфинале обогнал победителя квалификации корейца Ли Сан Хо, а после проигрыша в полуфинале одержал победу над опытным Роландом Фишналлером из Италии, для которого Игры в Пекине стали шестыми в карьере.

В Пекине Уайлд завоевал третью олимпийскую награду в карьере. В Сочи в 2014 году он выиграл первые и пока единственные для России золотые медали в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Сам спортсмен подобных высот в своей карьере больше не брал - в 2018 году в Пхёнчхане он стал десятым, на чемпионате мира в Парк-Сити (США) - четвертым, а на чемпионате мира в Рогле (Словения) занял 22-е место, не сумев выйти из квалификации.