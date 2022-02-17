Кравцов: у российских конькобежек было мало шансов на олимпийский подиум на 1 000 м

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежки имели мало шансов попасть на пьедестал на дистанции 1 000 метров на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Конькобежка из Японии Михо Такаги стала чемпионкой на дистанции 1 000 метров с новым олимпийским рекордом на Играх в Пекине. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, третье - Бриттани Боу из США. Ангелина Голикова стала четвертой, Дарья Качанова - девятой, Ольга Фаткулина - 13-й.

"У Ангелины все-таки основная дистанция 500 метров, на 1 000 ей пока не хватает чуть-чуть. Будем надеяться, что в дальнейшем ей удастся, но эти Игры для нее закончены. Дарья Качанова - молодая спортсменка, у нее все впереди. Чего конкретно не хватило, будем разбирать, но по результатам выступлений на Кубке мира мы понимали, что наши девочки имели мало шансов подняться на подиум на дистанции 1 000 метров", - сказал Кравцов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.