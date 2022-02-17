Беланов: в сборной России по керлингу некого менять из-за отсутствия должного резерва

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб женской сборной России по керлингу не мог сделать замены в команде в связи с коронавирусом, так как в стране нет равных по уровню первой команде спортсменок. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Беланов.

Россиянки уступили в заключительном матче предварительного раунда команде Великобритании со счетом 4:9. Поражение от соперниц стало для команды восьмым на предварительном этапе в девяти матчах, команда заняла десятое место в турнирной таблице, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал. Беланов объяснил ТАСС неудачу тем, что команда весь январь не могла готовиться из-за коронавируса.

"У нас нет ни одного полноценного игрока на замену, кроме этой пятерки. Она на голову выше, чем все остальные в России. Менять некого", - сказал Беланов.

"Можно было бы заменить кого-то только в том случае, если бы у нас в стране было достаточное количество высококлассных игроков, как в футболе и хоккее. В России нет этого, даже в Европе нет этого. В Швейцарии, Швеции, Шотландии, России - четырех ведущих европейских странах - только одна команда и только пять человек экстрауровня. В этих странах тоже нет никаких других игроков", - добавил он.