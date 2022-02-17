Фигуристка Куракова считает, что Камила Валиева заслуживает уважения

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева заслуживает уважения. Такое мнение журналистам высказала фигуристка сборной Польши Екатерина Куракова, которая ранее представляла российскую команду.

Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, Куракова стала 24-й. В настоящее время идут прокаты фигуристок в произвольной программе.

"Когда у меня что-то происходит, знаю, меня лучше не трогать, - сказала Куракова. - Когда мне говорят "мне тебя так жалко", как можно меньше об этом разговаривать? Надо нормально себя вести, мы все люди и надо вести себя по-людски. Камила такая маленькая, она заслуживает уважения. То, что ты здесь, на Олимпиаде, уже заслуживает уважения".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.